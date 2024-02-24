В Казахстане учрежден День специалиста боевой подготовки

С учетом значения этого направления деятельности в деле укрепления боевого потенциала армии 14 августа 1992 года была учреждена должность заместителя министра обороны по боевой подготовке — начальника Управления боевой подготовки Министерства обороны РК. И на нее был назначен генерал-майор Юрий Курматов.