В Казахстане учрежден День специалиста боевой подготовки

Приказом министра обороны от 2 февраля 2024 года в перечень профессиональных праздников Вооруженных сил РК внесен День специалиста боевой подготовки, который будет отмечаться 14 августа.
С учетом значения этого направления деятельности в деле укрепления боевого потенциала армии 14 августа 1992 года была учреждена должность заместителя министра обороны по боевой подготовке — начальника Управления боевой подготовки Министерства обороны РК. И на нее был назначен генерал-майор Юрий Курматов.
Централизованное руководство процессом боевой подготовки — непременное условие обеспечения высокого уровня боевой выучки войск и повышения их боеготовности.
Благодаря ежедневной кропотливой работе командиров и специалистов органов боевой подготовки в Вооруженных силах постоянно совершенствуются процессы обучения, увеличивается интенсивность и масштабность проводимых мероприятий. Все они подчинены принципу обучения войск тому, что необходимо на войне.
Поздравляем офицеров и сержантов органов боевой подготовки и полигонов с этим событием и желаем успеха в ратном труде.