Factor TV: Зеленский посетит Армению в ближайшее время

В сентябре прошлого года супруга армянского премьера Анна Акопян посетила Киев по случаю саммита первых леди и джентльменов. Тогда же она передала Украине гуманитарную помощь — первую с начала конфликта. Вслед за этим стало известно, что представители Армении участвовали в международной конференции по формуле мира Владимира Зеленского в Мальте. МИД РФ назвал подобные действия Армении антироссийским жестом и заигрыванием с теми, кто «агрессивно противостоит» России.