Factor TV: Зеленский посетит Армению в ближайшее время

Поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач в ответ на вопрос телеканала о последствиях российско-украинского конфликта для Кавказа заявил, что через несколько дней будет сделано некое объявление. На вопрос о визите Владимира Зеленского Лобач ответил: «Могу только сказать, что весна принесет в Армению много позитивных событий».
Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде в октябре 2023 года. Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и двустороннее сотрудничество.
В сентябре прошлого года супруга армянского премьера Анна Акопян посетила Киев по случаю саммита первых леди и джентльменов. Тогда же она передала Украине гуманитарную помощь — первую с начала конфликта. Вслед за этим стало известно, что представители Армении участвовали в международной конференции по формуле мира Владимира Зеленского в Мальте. МИД РФ назвал подобные действия Армении антироссийским жестом и заигрыванием с теми, кто «агрессивно противостоит» России.
Сегодня, 23 февраля, Никол Пашинян сообщил о заморозке участия Армении в ОДКБ. В интервью France 24 он раскритиковал российские власти за то, что Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть». МИД РФ заявил, что ждет от Армении исчерпывающих разъяснений по поводу заморозки участия в ОДКБ.
Лусине Баласян