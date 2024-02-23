Польские чиновники не пришли на встречу с украинской делегацией на границе

«Месяц назад мы соглашались, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации», — написал Денис Шмыгаль в Telegram-канале. По его словам, блокада нанесла урон экономике Украине и ее возможности защищаться.