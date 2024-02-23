Польские чиновники не пришли на встречу с украинской делегацией на границе

«Месяц назад мы соглашались, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации», — написал Денис Шмыгаль в Telegram-канале. По его словам, блокада нанесла урон экономике Украине и ее возможности защищаться.
Денис Шмыгаль также опубликовал план по устранению блокады границы, предложенный украинским правительством. Он состоит из шести пунктов, в их числе — создание трехстороннего штаба (Украина, Польша и ЕС), ограничение украинского экспорта мяса птицы, яиц и сахара, механизм верификации.
Провести встречу на украинско-польской границе властям Польши предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Он хотел решить вопрос до 24 февраля и заявил о готовности лично присутствовать на переговорах. Польский премьер Дональд Туск позднее заявил, что для обсуждения проблемы представители стран встретятся 28 марта в Варшаве.
Польские фермеры начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в ноябре 2023 года. В конце декабря прошлого года польские власти достигли соглашения с фермерами, пообещав им дополнительные льготы и субсидии. Однако в январе протесты и перекрытия трасс возобновились: фермеры считают, что дешевая сельхозпродукция с Украины не должна попадать на польский рынок из-за льгот Евросоюза. 20 февраля фермеры начали забастовку, которая продлится 30 дней.
Лусине Баласян