Новый пакет санкций ЕС и США. Главное

Помимо ЕС, санкции ввели и США, пополнив SDN-список почти сотней компаний и физическими лицами. Свои санкции Штаты связали еще и со смертью Алексея Навального. Кто попал под ограничения — в материале «Ъ».
Иностранные компании: Si2 Microsystems Pvt Ltd из Индии; TOO Elem Group из Казахстана; RG Solutions Limited из Гонконга; Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd и Yilufa Electronics Ltd из КНР; Conex Doo Beograd-Stari Grad из Сербии; Deflog Technologies из Сингапура; Thai IT Hardware Co., Ltd из Таиланда; Yildiz ip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi из Турции; Euro Asia Cargo (Private) Ltd. из Шри-Ланки.
Физлица: председатель парламента ДНР Артем Жога; губернаторы Алексей Дюмин, Вячеслав Гладков, Олег Мельниченко, Павел Малков, Наталья Комарова; глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и его заместитель Семен Машкауцан; председатель «Движения первых» Григорий Гуров, министр народных вооруженных сил КНДР Кан Сун Нама.
Категории товаров: транзисторы, полупроводники, компоненты для БПЛА, фото- и видео-техника, платы, химические элементы.
Промышленность: автопроизводитель Aurus, «Геопромайнинг», Еlbrus Сapital, Трубная металлургическая компания, Сибирская угольная энергетическая компания, «Росгеология», «Южуралзолото», «НОВАТЭК-Мурманск», «Трансконтейнер», «Алмазювелирэкспорт», Императорский Тульский оружейный завод, ОЭЗ «Алабуга», «Русхимальянс», судостроительный комплекс «Звезда», ОКБ «Сухого», «Уралтрансмаш».
Технологические компании и провайдеры ЦОД: 3data, Oxygen, «Миран», SafeData, «ТрастИнфо», региональный центр обработки данных ООО «ИнфоТех Балаково», «Стек Телеком». Подробнее о подсанкционных провайдерах — в материале «Ъ» «Дата-центры подгрузили санкции».
Физлица: замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин, члены правительства Херсонской области Виталий Булюк и Алла Бархатнова, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, акционер группы ПИК Сергей Гордеев.
Банки: СПБ-банк, Быстробанк, Морской банк, «Международный финансовый клуб», Ижкомбанк, Челиндбанк, Ростфинансбанк, «Региональный кредит», Модульбанк.