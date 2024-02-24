Минфин США ужесточил введенные ранее санкции против «Совкомфлота»

Американское финансовое ведомство 24 февраля 2022 года внесло российскую компанию в санкционный список NS-MBS. Против его фигурантов вводятся «менее чем полностью блокирующие» ограничения. В пятницу власти перенесли «Совкомфлот» в санкционный список SDN. Включение в этот перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. Кроме того, рестрикции были введены против 14 нефтетанкеров, связанных, по версии Вашингтона, с «Совкомфлотом».
По версии американских властей, речь идет о дополнительных ограничениях, касающихся ценового потолка на российскую нефть. «Сегодня мы сделали следующий шаг, затронув крупнейшую российскую государственную судоходную компанию и оператора судов, нанеся огромный удар по ее теневым операциям. Мы вступаем в следующую фазу ответственного увеличения расходов России с целью снижения рисков», — утверждал первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в связи с ужесточением рестрикций.
При этом Минфин опубликовал генеральную лицензию, разрешающую среди прочего сроком на 45 дней осуществление отгрузки нефти и других грузов с включенных в санкционный перечень 14 нефтетанкеров под флагами Габона и Панамы. Разрешается и предоставление медицинской помощи, обеспечение безопасности членов экипажа судов организаций, швартовка, постановка в док и их ремонт. В список разрешенных операций также включены «мероприятия по смягчению экологических последствий или защите окружающей среды», связанные с этими судами. Кроме того, власти США «на данный момент разрешили проведение операций со всеми остальными судами, принадлежащими “Совкомфлоту”».
Еще одна генеральная лицензия устанавливает сроки завершения сделок с компанией до 8 апреля.