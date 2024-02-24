Минфин США ужесточил введенные ранее санкции против «Совкомфлота»

При этом Минфин опубликовал генеральную лицензию, разрешающую среди прочего сроком на 45 дней осуществление отгрузки нефти и других грузов с включенных в санкционный перечень 14 нефтетанкеров под флагами Габона и Панамы. Разрешается и предоставление медицинской помощи, обеспечение безопасности членов экипажа судов организаций, швартовка, постановка в док и их ремонт. В список разрешенных операций также включены «мероприятия по смягчению экологических последствий или защите окружающей среды», связанные с этими судами. Кроме того, власти США «на данный момент разрешили проведение операций со всеми остальными судами, принадлежащими “Совкомфлоту”».