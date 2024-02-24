ЦИК Беларуси: явка за четыре дня досрочного голосования составила 33,61%

По информации ведомства, в Брестской области досрочно проголосовали 35,04%. Что касается Витебской области, то там за четыре дня бюллетени выдали 33,05% избирателей. Сказано, что в Гродненской области за четыре дня явка составила 30,69%, а в Гомельской — 42,83%. Говорится, что в Могилевской области бюллетени были выданы 37,27%, а в Минской — 32,16%. В Минске за четыре дня досрочного голосования явка составила 26,04%.