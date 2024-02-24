Сумма штрафа Трампу по делу о мошенничестве выросла почти на $100 млн

Иск был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокуратуры, компания Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, некоторых офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по объективным обстоятельствам.