Небензя: сохранить Украину возможно, но это должна быть мирная страна

«Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России. Именно на достижение этих целей направлена наша СВО», — сказал он.