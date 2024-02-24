Небензя: сохранить Украину возможно, но это должна быть мирная страна

«Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России. Именно на достижение этих целей направлена наша СВО», — сказал он.
Как указал дипломат, за Западом остается выбор: придется ли России воевать ради этого до конца, как она «умеет делать», или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл и они попытаются спасти хотя бы что-то от Украины.
Ранее дипломат в ходе заседания Генассамблеи ООН заявил, что временно оккупированных территорий Украины не существует, а есть новые российские регионы: Крым, Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области.
Он также предупредил, что коллективному Западу придется отвечать за сделанное с Украиной, и назвал «формулу мира» Владимира Зеленского фальшивкой, на которую не стоит тратить время.
«Если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, цели СВО все равно будут достигнуты», — подчеркнул Небензя.
В конце сентября 2022-го в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях также состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России.