Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов

Ранее стало известно, что десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы. Поэтому они рекомендовали государствам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, а затем передал их Украине.