The Telegraph: Почти 15 тысяч беженцев с Украины в Британии стали бездомными

Собеседники газеты рассказали, что многие украинские беженцы становятся бездомными, так как спонсоры берут на себя обязательство предоставлять жилье только в течение полугода, а дальше могут действовать по своему усмотрению.
Для граждан Украины в Великобритании действует схема получения убежища при наличии на руках приглашения от физлиц, благотворительных организаций или общин. Они гарантируют беженцам свой кров или оплачивают отдельное жилье. В рамках данной программы в страну приехали почти 130 тысяч украинцев, передает РБК.
Около половины беженок с Украины в Польше не планируют возвращаться на родину. Об этом 19 февраля написало польское издание RP со ссылкой на результаты опроса, который провели ученые университета Национальной комиссии по образованию в Кракове.
Среди перемен, которые смогли бы смотивировать украинок вернуться на родину, они назвали предоставление хорошо оплачиваемой работы (38 процентов) и искоренение коррупции (31 процент).