The Telegraph: Почти 15 тысяч беженцев с Украины в Британии стали бездомными

Бездомными в Британии стали почти 15 тысяч беженцев (7,5 процента от их общего числа), которые приехали в страну с Украины после начала военного конфликта. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph, ссылаясь на данные британского Министерства регионального развития и жилищного строительства.