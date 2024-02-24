КНР назвала запугиванием санкции США против китайских компаний за связи с РФ

«США ввели еще больше односторонних санкций против китайских компаний, ссылаясь на их связи с российской стороной. Это типичный акт экономического принуждения, одностороннего подхода и запугивания», — сказал пресс-серкретарь посольства ТАСС.
Пекин считает, что Вашингтон выходит «за рамки концепции национальной безопасности» и злоупотребляет госвластью «для подавления китайских компаний». КНР призвала США «исправить свои проступки». «Китай продолжит делать все необходимое, чтобы решительно защищать законные права и интересы китайских компаний», — добавил представитель посольства.
США в преддверии второй годовщины ввода российских войск на Украину расширили антироссийские санкции на 554 позиции. В числе прочего были введены ограничения в отношении компаний из КНР, ОАЭ, Турции, ФРГ, Сербии, Киргизии и других стран.
Леонид Уварчев