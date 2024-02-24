Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений 28 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1,1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ и Белоруссии. Власти Австралии полностью прекратили торговые отношения с Россией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с попавшими под санкции компаниями. Рестрикции запрещают экспорт вооружений и полностью закрывают доступ российских банков к рынкам капитала Австралии. Кроме того, действует полный запрет на экспорт товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых в РФ.