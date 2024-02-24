WSJ узнала о перспективах соглашения по Украине до выборов в США

«США должны больше сосредоточиться на Восточной Азии. Это будет будущее американской внешней политики на следующие 40 лет, и Европа должна осознать этот факт», — заявил на Мюнхенской конференции по безопасности сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. «Проблема Европы в том, что она сама по себе не обеспечивает достаточного сдерживания, потому что не взяла на себя инициативу в области собственной безопасности. Я думаю, что американское одеяло безопасности привело к атрофии европейской безопасности», — отметил он.