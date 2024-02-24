Как указывает газета, ставки сегодня намного выше, чем два года назад, из-за сотен миллиардов долларов, которые западные союзники с тех пор потратили на Украину, а также из-за их частых публичных обязательств поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
Поддержка Украины, которую два года назад многие считали очевидным национальным интересом США, в год выборов стала предметом разногласий, пишет WSJ. В течение нескольких месяцев республиканцы в палате представителей (контролируют ее) блокировали законопроект, который позволил бы выделить Киеву новую военную помощь, включая последний двухпартийный законопроект, принятый сенатом (контролируется демократами). В результате задержки с поставками в украинской армии возникла нехватка артиллерийских снарядов, указывает газета.
«Дело не только в том, что американская помощь была сокращена, но она была сокращена без предупреждения и без предоставления нам времени на адаптацию», — сказал экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Перспектива того, что Украина из-за нехватки вооружений может потерять гораздо больше позиций в ближайшие месяцы наряду с сомнениями в готовности Вашингтона защищать своих союзников, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, «все больше нервирует» демократические страны в Европе и за ее пределами, в том числе Тайвань.
Трамп неоднократно заявлял, что быстро добьется мирного соглашения по Украине, но не объяснял, каким образом и на каких условиях он это сделает. Он также говорил, что в случае его победы Соединенные Штаты не будут защищать страны НАТО, которые не достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП.
Многие сторонники бывшего американского лидера считают, что Вашингтону нужно сосредоточиться на Китае как на гораздо более сильном сопернике, чем Россия.
«США должны больше сосредоточиться на Восточной Азии. Это будет будущее американской внешней политики на следующие 40 лет, и Европа должна осознать этот факт», — заявил на Мюнхенской конференции по безопасности сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. «Проблема Европы в том, что она сама по себе не обеспечивает достаточного сдерживания, потому что не взяла на себя инициативу в области собственной безопасности. Я думаю, что американское одеяло безопасности привело к атрофии европейской безопасности», — отметил он.
Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам в отличие от Украины. «Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — утверждал президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что если Запад и Киев продолжат отказываться от переговоров на условиях России, им будет все сложнее и сложнее найти достойный выход из ситуации. По его словам, украинская сторона могла бы «с меньшими издержками выйти на мирные договоренности» весной 2022 года, это и было сделано, но «по требованию англосаксов» Киев «отказался от результатов переговоров».