Зеленского заподозрили в торге за гарантии личной безопасности

Напомним, Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина не собирается повторяться и заключать соглашения, подобные Минским. По его словам, официальных предложений по обмену территории на членство в НАТО и ЕС Киев никогда не получал, а сведения об этом — выдумки западных СМИ. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Чёрном море», пообещав России «сюрпризы».