«Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — уточнили в Минобороны.
Шойгу сегодня проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне СВО, где заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.
По словам Мордвичева, боевики ВСУ массово сдаются в плен.
«Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки, и по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять», — рассказал военачальник.
В ответ Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к взятым в плен бойцам противника, напомнив о соответствующем приказе президента Владимира Путина.
Помимо этого, министру обороны представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной во время спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание, что «если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом». При этом он отметил, что западная техника имеет существенные недостатки, в частности — слабую проходимость.
Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, все равно лезут.
Во время визита министр также наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.