ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены минимум на десять километров

Помимо этого, министру обороны представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной во время спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание, что «если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом». При этом он отметил, что западная техника имеет существенные недостатки, в частности — слабую проходимость.