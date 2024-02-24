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Назначены новые послы Кубы и Австралии в Узбекистане

Глава МИД Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот новых послов.
Источник: t.me/bakhtiyor_saidov/

Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот вновь назначенного посла Кубы в Узбекистане Карлоса Вальдеса де ла Консепсьона. Об этом сообщили в МИД.

В ходе встречи был обсужден ряд направлений дальнейшего развития двусторонних отношений, особенно в сфере продвижения экспорта товаров и услуг.

Также Бахтиёр Саидов встретился с послом Австралии в Узбекистане Джоном Гирингом и получил копии его верительных грамот. В повестку встречи вошли вопросы расширения двусторонней торговли, поиск новых возможностей сотрудничества, а также отдельные вопросы регионального и международного характера.