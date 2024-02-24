Назначены новые послы Кубы и Австралии в Узбекистане

Также Бахтиёр Саидов встретился с послом Австралии в Узбекистане Джоном Гирингом и получил копии его верительных грамот. В повестку встречи вошли вопросы расширения двусторонней торговли, поиск новых возможностей сотрудничества, а также отдельные вопросы регионального и международного характера.