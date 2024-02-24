Экс-главу Краснодара Андрея Алексеенко внесли в санкционный список ЕС

ЕС ввел санкции против бывшего главы Краснодара и нынешнего председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко. Список лиц, внесенных в 13-й пакет санкций против России, появился в «Официальном журнале Европейского союза».
В список внесли 194 физических и юридических лица, включая пять губернаторов, заместителя командующего Черноморским флотом России Аркадия Романова, зампредседателя Госсовета Крыма Владимира Бобкова и главу министерства образования республики Валентину Лаврик.
Так, лица, против которых ввели санкции, лишены права на въезд в страны Европейского союза. Европейскому бизнесу запрещены контакты с юрлицами из санкционного списка. Счета в европейских банках внесенных в перечень лиц подлежат заморозке.