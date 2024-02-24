Досрочное голосование завершается в субботу в Беларуси

МИНСК, 24 фев — Sputnik. В Беларуси в субботу завершается досрочное голосование, участки будут работать с 12:00 до 19:00.
В воскресенье — в единый день голосования — избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00 без перерыва.
Как накануне сообщили в Центризбиркоме, на выборах в Беларуси за четыре дня досрочно проголосовало уже более 33% избирателей.
Активнее всего электорат голосует на избирательных участках в Гомельской области (почти 43%), наименее активные избиратели — в Минске (около 26%).
Ранее глава ЦИК Игорь Карпенко говорил, что за последние несколько избирательных кампаний явка на досрочное голосование составляла от 30 до 50% избирателей.
Согласно Избирательному кодексу, досрочное голосование в Беларуси всегда длится пять дней. Во время этого периода разрешена агитация кандидатов. В Беларуси нет так называемого «дня тишины», как в ряде стран мира.
Единый день голосования на выборах депутатов парламента и местных советов пройдет в стране 25 февраля. В Беларуси должны избрать 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня.