Казахстанские компании попали в санкционные списки: в Минторговли раскрыли детали

По данным ведомства, в санкционные списки ряда западных стран попали ТОО «Elem Group» и ТОО «Da Group 22».
«Согласно 13-ому пакету санкционных ограничений, опубликованному Европейской комиссией 23 февраля 2024 года, ТОО “Elem Group” включено в “санкционный” перечень. Кроме того, ТОО “Elem Group”, а также ТОО “Da Group 22” включены в санкционные списки США. Отмечаем, что о намерениях западных стран в отношении указанных компаний нам было известно заблаговременно в рамках конструктивного диалога по вопросу санкций с внешними партнерами, заинтересованность в продолжении которого неоднократно подчеркивалась казахстанской стороной», — рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МТИ РК.
В Минторговли подчеркнули, что компании, начиная с мая и июня прошлого года, соответственно не осуществляют импортную и экспортную деятельность. Более того, в настоящее время ТОО «Elem Group» находится в процессе ликвидации.
«В целом, еще раз заявляем, что казахстанская сторона не применяет каких-либо санкций и ограничений в торговле с Россией, однако стремится не допустить использования своей территории для обхода санкций стран Запада с тем, чтобы избежать наложения санкций на казахстанские компании».
Еще 20 декабря 2023 года занимавший пост министра нацэкономики РК Алибек Куантыров сообщил, что компания Elem Group не находится под санкциями, просто в отношении нее введены определенные ограничения Минторговли США. Он также заявил, нет ни одной казахстанской компании под санкциями.