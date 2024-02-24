Казахстанские компании попали в санкционные списки: в Минторговли раскрыли детали

«Согласно 13-ому пакету санкционных ограничений, опубликованному Европейской комиссией 23 февраля 2024 года, ТОО “Elem Group” включено в “санкционный” перечень. Кроме того, ТОО “Elem Group”, а также ТОО “Da Group 22” включены в санкционные списки США. Отмечаем, что о намерениях западных стран в отношении указанных компаний нам было известно заблаговременно в рамках конструктивного диалога по вопросу санкций с внешними партнерами, заинтересованность в продолжении которого неоднократно подчеркивалась казахстанской стороной», — рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МТИ РК.