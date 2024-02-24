Почти 300 международных наблюдателей аккредитованы на выборы в Беларуси

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Аккредитацию для наблюдения за выборами в местные советы и Палату представителей Беларуси прошли 294 международных наблюдателя, заявил председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко на встрече с наблюдателями от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
«Представлены все наши структуры СНГ: и парламентские, и исполком СНГ», — сказал Карпенко.
Глава ЦИК также напомнил, что в Беларуси досрочно проголосовали уже более 30% избирателей.
Он сообщил, что 1 марта будет заседание Центризбиркома с подведением итогов выборов.