Почти 300 международных наблюдателей аккредитованы на выборы в Беларуси

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Аккредитацию для наблюдения за выборами в местные советы и Палату представителей Беларуси прошли 294 международных наблюдателя, заявил председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко на встрече с наблюдателями от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент Sputnik Беларусь.