В Минске прошла встреча председателей ЦИК Узбекистана и Беларуси

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комисии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко, сообщает ЦИК РУз.
По приглашению ЦИК Беларуси делегация Узбекистана во главе с Зайниддином Низамходжаевым принимает участие в наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования в Беларуси.
Представители ЦИК, депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса в качестве международных наблюдателей участвуют в составе миссий по наблюдению за выборами от Исполнительного комитета и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества.
Для проведения выборов депутатов в единый день голосования в Беларуси сформированы 1 394 территориальные и окружные избирательные комиссии, в состав которых вошло 9 459 человек.
Участников встречи также проинформировали о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательной кампании. Для освещения проведения выборов в единый день голосования будет запущен Информационный пресс-центр ЦИК.
«Международное наблюдение на выборах ЦИК Беларуси рассматривается как форма общения, взаимодействия экспертов и профессионалов в этой области», — отметил Игорь Карпенко.
Территориальными и окружными избирательными комиссиями аккредитованы 45,5 тысяч национальных наблюдателей, ЦИК Беларуси аккредитованы 294 международных наблюдателя.
Председатель ЦИК Узбекистана поблагодарил коллегу за приглашение участвовать в мониторинге выборов и выразил уверенность в их успешном проведении.
Зайниддин Низамходжаев также встретился с председателем Минской городской избирательной комиссии Александром Щековичем, который рассказал о подготовке к единому дню голосования, процессах досрочного голосования.