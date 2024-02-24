24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК планирует подвести итоги выборов депутатов 1 марта, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время встречи с международными наблюдателями от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
ЦИК планирует подвести итоги выборов 1 марта
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время встречи с международными наблюдателями от Парламентского собрания Союза Беларуси и России.