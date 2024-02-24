Бербок заявила, что Запад не удерживал Украину от переговоров с Россией

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1» в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». Глава правительства, по его словам, также предложил «просто воевать».