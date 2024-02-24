Предприятие из Петербурга попало под санкции Евросоюза

Напомним, что ранее под санкции попали учебные заведения и исследовательские центры. Так, в США выходили пакеты с Горным институтом Северной столицы, ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», аккумуляторная компания «Ригерь», ЦНИИ судового машиностроения, научно-производственное объединение «Аврора» и "Обуховское.