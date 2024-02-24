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Предприятие из Петербурга попало под санкции Евросоюза

Петербургское предприятие внесли в новый пакет санкций Евросоюза.
Источник: Комсомольская правда

В новый 13-й пакет антироссийских санкций попало НПО «Базальт». Предприятие работает в Петербурге, информацию о внесении организации в список опубликовали в официальном журнале Евросоюза.

По мнению Европы, научно-производственное объединение действует против Европы, а также изготавливает оружие, которое реализуется в России. Пакет приняли 24 февраля.

— НПО «Базальт» материально поддерживает и получает выгоду от правительства Российской Федерации, — обосновали свое решение в Евросоюзе на сайте иностранного ведомства.

Напомним, что ранее под санкции попали учебные заведения и исследовательские центры. Так, в США выходили пакеты с Горным институтом Северной столицы, ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», аккумуляторная компания «Ригерь», ЦНИИ судового машиностроения, научно-производственное объединение «Аврора» и "Обуховское.

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