Красносельский заявил о снижении таможенных платежей, получаемых ПМР

«Про влияние пошлин на приднестровскую экономику лучше всего скажет объективная статистика начала текущего года. На более чем три четверти упал торговый оборот предприятия “Электромаш”, которому запрещают экспортировать грузы, на четверть снизился импорт медикаментов. Индивидуальные предприниматели на 65% меньше ввозят одежду и обувь, наполовину — игрушек и спортинвентаря. В результате таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18%», — сказал Красносельский.