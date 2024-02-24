Самарские беспилотники доказали свою эффективность в зоне СВО

Центр по подготовке операторов беспилотников открыли в Самаре осенью 2023 года. В нем проходят обучение военнослужащие, которые находятся в отпуске или на лечении. Курс рассчитан на три недели. Занятия проводят опытные инструкторы — участники боевых действий. Бойцы, которые прошли в этом классе обучение, говорят, что многому там научились. Планируется, что самарский центр примет участие в федеральном проекте по подготовке специалистов в сфере БАС.