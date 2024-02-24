Самарские беспилотники доказали свою эффективность в зоне СВО

В пятницу, 23 февраля 2024 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин встретились с участниками объединенной мастерской рабочей группы БПЛА. Они обучают бойцов СВО управлять дронами и собирают свои беспилотники для передовой.
Центр по подготовке операторов беспилотников открыли в Самаре осенью 2023 года. В нем проходят обучение военнослужащие, которые находятся в отпуске или на лечении. Курс рассчитан на три недели. Занятия проводят опытные инструкторы — участники боевых действий. Бойцы, которые прошли в этом классе обучение, говорят, что многому там научились. Планируется, что самарский центр примет участие в федеральном проекте по подготовке специалистов в сфере БАС.
В объединенной мастерской делают дроны на основе пожеланий и рекомендаций от участников СВО, которые ранее проходили обучение в центре. Инженеры постоянно улучшают беспилотники, чтобы они отвечали всем запросам военных и показали хорошую работу в реальных боевых условиях. Бойцы положительно отзываются о самарских дронах. Их используют для поражения целей, наблюдения и разведки.
— Отзывы о наших дронах очень хорошие. И статистика показывает, что они становятся более эффективными. Мы стараемся их совершенствовать на основе обратной связи от бойцов. И спрос на них очень большой сейчас. Наши инженеры делают все, чтобы дроны использовались эффективно и помогали ребятам выполнять задачи, — отметил инженер по сборке Евгений Кормишин.
В настоящее время в мастерской завершают сборку очередной партии — 60 дронов. Кроме того, мастера готовятся к выпуску еще около 300 беспилотников для других заказов.