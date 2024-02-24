Больше трети избирателей уже проголосовали на выборах депутатов в Беларуси

За четыре дня досрочного голосования на аыборах депутатов Палаты представителей и местных советов в Беларуси свои голоса отдали уже более трети избирателей. Такие данные приводит Центризбирком. 33,61% — такова явка избирателей за период с 20 по 23 февраля включительно.