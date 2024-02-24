Больше трети избирателей уже проголосовали на выборах депутатов в Беларуси

За четыре дня досрочного голосования на аыборах депутатов Палаты представителей и местных советов в Беларуси свои голоса отдали уже более трети избирателей. Такие данные приводит Центризбирком. 33,61% — такова явка избирателей за период с 20 по 23 февраля включительно.
Активнее всего досрочно голосуют в Гомельской области — 42,83% избирателей уже посетили участки. На втором месте Моглиевская — 37,26%, на третьем Брестская — 35,04%.
Меньше всего избирателей досрочно голосует в Минске — 26,04% за четыре дня.
Досрочное голосование продолжается на выборах в Беларуси 24 февраля 2024. Это последний день досрочного голосования. Участки будут работать с 12 до 19 часов.
В воскресенье, 25 февраля, в единый день голосования, избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов без перерыва.