Селиверстов: выборы в Беларуси организованы на высоком уровне

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Избирательный процесс в Беларуси проходит открыто, заявил журналистам координатор международных наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России Виктор Селиверстов, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
Селиверстов отметил, что ему важно узнать, кто изберется в белорусский парламент, потому что российская часть Парламентского собрания обновится только после выборов в Госдуму 2026 года. В Беларуси аналогичные выборы проходят на два года раньше.
«Представительство большое (на выборах в Беларуси — Sputnik). Выдвинули все политические партии практически своих кандидатов… Я напрямую заинтересован (узнать — Sputnik), кто изберется, кто попадет в комиссию по бюджету, налогам и финансам Парламентского собрания от нового состава», — отметил Селиверстов.
По его словам, миссия от Парламентского собрания уже оценила готовность избирательных участков и понаблюдала за досрочным голосованием.
«То, что мы видим в Минске… Конечно, организовано все на высоком уровне», — подчеркнул Селиверстов.
Он посмеялся над критикой западных оппонентов, которые утверждают, что в Беларуси голосование идет из-под палки. Наблюдатели видят и настроение людей и понимают, что картина совершенно иная.