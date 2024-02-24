Рябков заявил, что РФ не намерена выходить из Договора о космосе

Договор о принципах деятельности по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был подписан 27 января 1967 года Советским Союзом, США и Великобританией. Тогда же его открыли для подписания остальными странами мира. Документ вступил в силу 10 октября 1967 года (условием была ратификация пятью государствами, включая три державы-депозитария). Этот документ был одобрен на 21-й сессии Генассамблеи ООН 19 декабря 1966 года.