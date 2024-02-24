Австралия ввела санкции против Киркорова, Нарусовой и «Юнармии»

Новые ограничения направлены против тех, кого Австралия считает причастными к «депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем России», объектов энергетического, оборонного, горнодобывающего секторов экономики, а также из сферы медиа. Кроме того, санкции наложены на участников «сетей закупок» в Белоруссии, Иране и КНДР.