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Косачев: нормы по выборам в Беларуси соответствуют стандартам демократии

В республике проходит досрочное голосование, которое завершается в субботу, всего на выборы было аккредитовано почти 300 наблюдателей.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Миссия международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) приехала в Беларусь в максимальном составе, представлены все страны Содружества, об этом заявил координатор миссии, зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев на встрече миссии МПА СНГ с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко, передает корреспондент Sputnik Беларусь.

Косачев добавил, что заранее был подготовлен анализ обновленного избирательного законодательства Беларуси.

«Правовое регулирование подготовки и проведения выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва соответствует международным стандартам в области демократических выборов и референдумов», — зачитал Косачев отрывок из аналитического заключения.