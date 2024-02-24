Косачев: нормы по выборам в Беларуси соответствуют стандартам демократии

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Миссия международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) приехала в Беларусь в максимальном составе, представлены все страны Содружества, об этом заявил координатор миссии, зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев на встрече миссии МПА СНГ с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
Косачев добавил, что заранее был подготовлен анализ обновленного избирательного законодательства Беларуси.
«Правовое регулирование подготовки и проведения выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва соответствует международным стандартам в области демократических выборов и референдумов», — зачитал Косачев отрывок из аналитического заключения.