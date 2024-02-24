Губернатор Травников вручил госнаграды участникам СВО из Новосибирской области

«Хочу выразить слова благодарности всему личному составу разведроты своего полка. Эта награда — свидетельство проявления в высшей степени героизма разведроты, которая принимала и продолжает принимать участие в боевых действиях в зоне СВО. Эта награда целиком принадлежит им, не только мне. Победа будет за нами!» — отметил Владимир Сайбель.