Губернатор Травников вручил госнаграды участникам СВО из Новосибирской области

В преддверии Дня защитника Отечества участники спецоперации из Новосибирской области получили госнаграды. Сообщение об этом было опубликовано на сайте администрации региона.
Губернатор региона Андрей Травников наградил героя Сибирского военного округа, разведчика, капитана Владимира Сайбеля высокой государственной наградой за мужество, беспримерный героизм, умелое командование подчиненными в ходе выполнения боевых задач. Герою присвоено звание Героя Российской Федерации указом президента РФ.
«Хочу выразить слова благодарности всему личному составу разведроты своего полка. Эта награда — свидетельство проявления в высшей степени героизма разведроты, которая принимала и продолжает принимать участие в боевых действиях в зоне СВО. Эта награда целиком принадлежит им, не только мне. Победа будет за нами!» — отметил Владимир Сайбель.
Также губернатор наградил военнослужащих, правоохранителей, членов социально ориентированных НКО и участников СВО из ЧВК «Вагнер» орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалями «За отвагу».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жители Новосибирска собрали точную копию легендарной «Катюши» времен ВОВ.