ЦИК: около 20 жалоб по регистрации кандидатов подано в Беларуси

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Прямая телефонная линия работает в Центризбиркоме Беларуси с момента назначения даты выборов, сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко на встрече с наблюдателями от МПА СНГ.
«За весь этот период поступило около 1500 звонков, мы с ноября месяца работаем», — пояснил Карпенко.
По его словам, по телефону были в том числе запросы на консультации от кандидатов и от избирателей.
«Жалобы были по регистрации делегатов, две обжаловались в суде. Около 20 было жалоб. Две из них точно обжаловались в суде», — добавил Карпенко.
Он уточнил, что жалобы были признаны необоснованными, а по двум искам были отказы в удовлетворении.
Ранее сообщалось, что в Беларуси зарегистрированы 265 кандидатов в депутаты Палаты представителей. За мандаты депутатов местных советов борются 18 802 человек.