Турция верит в дипломатический исход конфликта на Украине

«Разрушительное воздействие на Украину растёт, и усугубляются его негативные последствия на региональном и глобальном уровнях. Мы верим, что со временем сформируются условия, которые позволят нам активизировать дипломатический процесс», — отмечается в тексте.
В заявлении подчёркивается, что Турция продолжит призывать обе стороны конфликта к переговорам, а также будет искать варианты для справедливого окончания противостояния, основываясь на принципах «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».
Тем временем Российская армия продолжает теснить украинскую армию и отодвигать линию фронта на запад. Так, 17 февраля российские войска освободили Авдеевку. Сейчас в городе работают сапёры, занятые поиском и ликвидацией мин и снарядов. Жителям Авдеевки уже вручаются паспорта РФ.