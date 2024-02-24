Австралия ввела санкции против Лейлы Фазлеевой и Рината Садыкова

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи республики Ринат Садыков попали под санкции Австралии. Документ опубликован на сайт австралийского МИДа.
Рестрикции наложили и на АО «Эникс». Предприятие, которое с 1988 года ведет разработку беспилотных комплексов различного назначения, находится в Казани и уже попало под санкции США.
Всего санкции ввели против еще 55 россиян и 37 организаций. Их приурочили ко второй годовщине начала Россией спецоперации на Украине.
Накануне Евросоюз ввел санкции против двух татарстанских компаний. Под рестрикции попали Казанский пороховой завод и АО «Казанское опытное конструкторское бюро “Союз”.
США включили в черный список ОЭЗ «Алабуга» и ее руководителей. Кроме того, санкции коснулись Инвестиционно-венчурного фонда Татарстанаа, ООО «Инжиниринговые решения» (Набережные Челны), ООО «Технократия» (Казань), ООО «Валма» (Набережные Челны), завода «Элекон» (Казань) и различных компаний, расположенных в особой экономической зоне, включая производителя автомобилей Aurus.
Канада наложила санкции на АО «Казанский завод синтетического каучука», АО «Радиоприбор (Казань), АО “Научно-производственное объединение “Радиоэлектроника” им. В. И. Шимко” (Казань), АО “Ремдизель” (Набережные Челны) и АО “Судостроительная корпорация “Ак Барс” (Зеленодольск).