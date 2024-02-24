Волгоградские предприятия попали под санкции Евросоюза и США

Накануне, 23 февраля 2024 года по случаю двухлетней годовщины с начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России. Ограничения наложили на многие российские компании, включая те, что ведут свою деятельность в Волгограде и Волжском. Очередной список против россиян выкатил и Минфин США: в него попали более чем 500 физлиц и юрлиц, связанных с РФ. В нем тоже присутствуют волгоградцы.