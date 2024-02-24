Волгоградские предприятия попали под санкции Евросоюза и США

Накануне, 23 февраля 2024 года по случаю двухлетней годовщины с начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России. Ограничения наложили на многие российские компании, включая те, что ведут свою деятельность в Волгограде и Волжском. Очередной список против россиян выкатил и Минфин США: в него попали более чем 500 физлиц и юрлиц, связанных с РФ. В нем тоже присутствуют волгоградцы.
Как следует из пресс-релиза Европейского Совета, Запад ужесточает ограничительные меры против оборонного сектора. Поэтому в списке в первую очередь компании и лица, связанные с военным и оборонным сектором промышленности. Санкции повлекут заморозку активов, запрет на въезд на территорию ЕС физлицам, дополнительные ограничения ввели на экспорт товаров.
Итак, в санкционных списках Евросоюза от 23 февраля можно обнаружить Волгоградский завод радиотехнического оборудования, Волгоградскую машиностроительную компанию, а также АО Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». В список Минфина США попал также «Волжский трубный завод», волгоградский производитель 5D принтеров — компания «Стереотек», и другие компании и предприниматели, связанные с Волгоградом.