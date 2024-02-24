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Волгоградские предприятия попали под санкции Евросоюза и США

23 февраля сотни российских компаний и физлиц попали под санкции.
Источник: Комсомольская правда

Накануне, 23 февраля 2024 года по случаю двухлетней годовщины с начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России. Ограничения наложили на многие российские компании, включая те, что ведут свою деятельность в Волгограде и Волжском. Очередной список против россиян выкатил и Минфин США: в него попали более чем 500 физлиц и юрлиц, связанных с РФ. В нем тоже присутствуют волгоградцы.

Как следует из пресс-релиза Европейского Совета, Запад ужесточает ограничительные меры против оборонного сектора. Поэтому в списке в первую очередь компании и лица, связанные с военным и оборонным сектором промышленности. Санкции повлекут заморозку активов, запрет на въезд на территорию ЕС физлицам, дополнительные ограничения ввели на экспорт товаров.

Итак, в санкционных списках Евросоюза от 23 февраля можно обнаружить Волгоградский завод радиотехнического оборудования, Волгоградскую машиностроительную компанию, а также АО Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». В список Минфина США попал также «Волжский трубный завод», волгоградский производитель 5D принтеров — компания «Стереотек», и другие компании и предприниматели, связанные с Волгоградом.

санкции