Глава ЦИК Беларуси объяснил, почему отказались от участков за рубежом

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Беларусь отказалась от практики организации участков для голосования за рубежом, в том числе по соображениям безопасности, заявил глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко на встрече с наблюдателями от МПА СНГ, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
Карпенко напомнил, что в недавнем прошлом было нападение на белорусского дипломата в Лондоне. Когда личности нападавших установили, в Беларуси было принято заочное решение суда об их наказании. Однако британская сторона никак не отреагировала на инцидент и не наказала виновных.
«Мы не можем сами обеспечить безопасность на территории чужой страны», — сказал Карпенко.
Он добавил, что для формирования полноценных избирательных комиссий за рубежом не всегда хватает сотрудников дипмиссий. Можно было бы кого-то командировать, но нет гарантий, что недружественные страны дадут им визы.
Говоря о дружественных странах, Карпенко привел в пример Россию.
«На президентских выборах в 2020 году открывались участки на территории России: Москва, Питер и Калининград», — напомнил он.
Руководитель Центризбиркома задал вопрос, приезжали ли на эти участки, например, граждане Беларуси, которые живут в Сибири или на Дальнем Востоке. Такая ситуация маловероятна, но если подобное и было, то логично ехать сразу в Минск.
«Но раз уже в Москву полетел, то милости просим и в Минск. Тут рядом», — считает Карпенко.
Он также пояснил, что в 2020-м на президентских выборах за рубежом голосовали чуть более 21 тысяч человек. Это 0,3% избирателей, которые на тот момент были в списках.
Глава ЦИК напомнил, что в списки избирателей за рубежом в первую очередь вносят тех, кто стоит на консульском учете. Однако далеко не все встают на этот учет. Если у человека все хорошо, он может и не вспомнить о посольстве.
На данный момент те, кто постоянно проживает за пределами Беларуси, стоит на консульском учете и не имеет регистрации на белорусской территории, могут приехать в Минск и проголосовать. Их прикрепили к участку № 248 (Минск, ул. Свердлова, д. 30, ГУО «Гимназия № 75 имени П. В. Масленикова»).