Австралия ввела санкции против губернатора Глеба Никитина

— Никаких переживаний и сожалений по этому поводу и быть не может. На мою работу и жизнь это никак не повлияет, — ранее комментировал свое попадание в санкционные списки Глеб Никитин. — Лично был на Донбассе. Видел, как там люди верят в Россию и надеются на нас. Поддержку оказываем и продолжим оказывать.