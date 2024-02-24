Австралия ввела санкции против губернатора Глеба Никитина

Австралия ввела санкции в отношении губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Одновременно с ним в этом список попали еще 54 человека. Также санкции затронули несколько нижегородских предприятий, среди них завод имени Свердлова и завод 70-летия Победы. Об этом сообщается на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства Австралии.
Напомним, ранее в отношении губернатора Нижегородской области были введены санкции со стороны Канады и Великобритании.
— Никаких переживаний и сожалений по этому поводу и быть не может. На мою работу и жизнь это никак не повлияет, — ранее комментировал свое попадание в санкционные списки Глеб Никитин. — Лично был на Донбассе. Видел, как там люди верят в Россию и надеются на нас. Поддержку оказываем и продолжим оказывать.