Кишинев предостерег Тирасполь от необдуманных шагов на съезде депутатов

«По имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае необдуманных шагов», — написал Водэ в Telegram-канале, комментируя съезд депутатов Приднестровья.