Лукашенко дал отсрочку по выплате долгов двум крупным строительным организациям

Тем не менее, спустя чуть более месяца после совещания указ о финансовой поддержке был подписан. При этом президент потребовал выполнения определенных требований. Так, эти два предприятия должны каждый год достигать показателей по прибыли и объему подрядных работ, иначе господдержку прекратят. Персональная ответственность за выполнение указа возложена на ряд лиц — начиная от руководителей «Гроднопромстроя» и «Строительного треста № 8» г. Бреста до министра архитектуры и строительства и вице-премьера, курирующего вопросы строительной отрасли.