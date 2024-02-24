Лукашенко дал отсрочку по выплате долгов двум крупным строительным организациям

Две крупные строительные организации — «Гроднопромстрой» и брестский «Строительный трест № 8» — получили отсрочку по выплате долгов. Это следует из указа президента Беларуси Александра Лукашенко о финансовом оздоровлении предприятий, сообщается на сайте главы государства.
Напомним, ситуация в стройтрестах обсуждалась на совещании президента с руководством Совмина 18 января 2024. Тогда Лукашенко не подписал документ об оказании господдержки двум стройорганизациям Брестской и Гродненской областей, в которых работают 3,5 тысячи человек, аргументировав это тем, что у строительных организаций достаточно возможностей, чтобы работать и зарабатывать.
— Не хочешь в Беларуси — в соседней России выгодные контракты, огромные деньги. Иди работай, зарабатывай. Чего вы пришли в бюджет просить деньги? — возмутился президент и напомнил, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Тем не менее, спустя чуть более месяца после совещания указ о финансовой поддержке был подписан. При этом президент потребовал выполнения определенных требований. Так, эти два предприятия должны каждый год достигать показателей по прибыли и объему подрядных работ, иначе господдержку прекратят. Персональная ответственность за выполнение указа возложена на ряд лиц — начиная от руководителей «Гроднопромстроя» и «Строительного треста № 8» г. Бреста до министра архитектуры и строительства и вице-премьера, курирующего вопросы строительной отрасли.