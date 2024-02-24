Аксенов: от исхода СВО зависит само существование России

На полях сражений в зоне проведения специальной военной операции силой русского оружия восстанавливается историческая справедливость, от исхода СВО зависит само существование России. Такое мнение во вторую годовщину начала спецоперации выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
— Россия вступила в противостояние с объединенным Западом, орудием и расходным материалом которого стала Украина. От исхода этого противостояния зависит само существование нашей страны. По сути, на полях сражений в зоне СВО решается судьба каждого из нас, судьба наших детей. <…> Сила русского оружия восстанавливает историческую справедливость, — написал он в своем телеграм-канале.
Аксенов отметил, что в ходе спецоперации возвращаются домой российские территории, «методично и неуклонно» решаются задачи по демилитаризации и денацификации украинского государства. — Миллионы людей помогают фронту. Поддержка участников СВО и членов их семей — безусловный приоритет государственной политики, — подчеркнул он.
По словам Аксенова, важнейшим результатом минувших двух лет стало укрепление единства россиян. — А ведь Запад рассчитывал на новую смуту. На то, что россияне, лишенные «великого» «Макдональдса», побегут на поклон к «белым господам», — отметил глава Крыма.
Аксенов процитировал президента РФ Владимира Путина: «Россия качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной и более суверенной, уверенной в себе. Сегодня — время России!».
В начале февраля Сергей Аксенов сообщал, что некоторые разработки Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) используются в зоне проведения специальной военной операции.