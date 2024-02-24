Аксенов: от исхода СВО зависит само существование России

— Россия вступила в противостояние с объединенным Западом, орудием и расходным материалом которого стала Украина. От исхода этого противостояния зависит само существование нашей страны. По сути, на полях сражений в зоне СВО решается судьба каждого из нас, судьба наших детей. <…> Сила русского оружия восстанавливает историческую справедливость, — написал он в своем телеграм-канале.