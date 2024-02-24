Генсек СНГ: в Беларуси сделано все, чтобы не повторилась ситуация 2020 года

«И у нас главная задача, мне представляется, в первую очередь, конечно, всех структур, которые встречают избирательный процесс, не допустить создания той напряженной ситуации, которая сложилась в 20-м году», — сказал он на встрече с представителями миссии наблюдателей от ШОС.