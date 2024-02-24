Генсек СНГ: в Беларуси сделано все, чтобы не повторилась ситуация 2020 года

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Власти Беларуси предприняли все шаги для того, чтобы на парламентских выборах не допустить повторения ситуации, которая случилась в 2020-м году, об этом заявил глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на парламентских выборах в Белоруссии, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
«И у нас главная задача, мне представляется, в первую очередь, конечно, всех структур, которые встречают избирательный процесс, не допустить создания той напряженной ситуации, которая сложилась в 20-м году», — сказал он на встрече с представителями миссии наблюдателей от ШОС.
Ранее в МВД республики сообщали, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси с 19 февраля переходят на усиленный режим службы возле избирательных участков.
Как заявлял глава ведомства Иван Кубраков, личный состав МВД будет охранять общественный порядок во время избирательной кампании, все силы и средства приведены в готовность. Он также заверил, что МВД полностью обеспечит безопасность граждан Беларуси в эти дни.
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Выборы 25 февраля.
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Досрочное голосование началось 20 февраля и завершится 24 февраля.
Белорусским гражданам предстоит выбрать 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов.
Пройти в парламент пытаются 265 кандидатов, а за мандаты депутатов местных советов собираются бороться 18 802 человека.