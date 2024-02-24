Илан Шор и Марина Таубер жестко отреагировали на санкции, введенные США

Марина Таубер призвала признать Кента Логсдона персоной нон грата в Молдове. Посол США озвучил решение внести депутата парламента от партии «ШОР» в санкционный список Соединенных Штатов. Поводом для этого стало якобы содействие попыткам «подорвать демократические процессы в Молдове».
Кроме того, Логсдон заявил о намерениях и дальше поддерживать правительство Республики. Следом за этим последовали комментарии президента Санду и премьера Речана, которые горячо приветствовали инициативу с санкциями в отношении гражданина Молдовы.
«Приехал барин, ноги на стол положил и плюет нам всем прямо в лицо. Холоп Майя и лакей Дорин ему рады прислуживать… Я, возможно, пропустила момент, когда посол США решает, что для нашей страны пагубно, а что нет. Напомню, что Молдова нейтральная страна! Только граждане Молдовы будут решать, как и что нам делать. Сегодняшнее решение — это прямое вмешательство США во внутренние дела Молдовы», — сказала Марина Таубер.
Депутат призвала всю оппозицию Молдовы исключить встречи на любом уровне с Кентом Логсдоном, так как это «прямая помощь текущей власти».
«Я призываю всю оппозицию Молдовы признать посла США персоной нон грата в нашей стране. Любые встречи на любом уровне с этим человеком — это прямая помощь текущей власти. Пришло время нам доказать, что мы не холопы», — подчеркнула Марина Таубер.
Илан Шор дал жесткую оценку этой ситуации, назвав Санду и Речана «марионетками западных хозяев», которые совершенно забыли свои прямые обязанности, но скоро этому режиму придет естественный конец.
«Марионеткам западных хозяев — Санду и Речану — советую сильно не радоваться. Я очень скоро простужусь на ваших политических похоронах», — написал Илан Шор в своем блоге.