Илан Шор и Марина Таубер жестко отреагировали на санкции, введенные США

«Приехал барин, ноги на стол положил и плюет нам всем прямо в лицо. Холоп Майя и лакей Дорин ему рады прислуживать… Я, возможно, пропустила момент, когда посол США решает, что для нашей страны пагубно, а что нет. Напомню, что Молдова нейтральная страна! Только граждане Молдовы будут решать, как и что нам делать. Сегодняшнее решение — это прямое вмешательство США во внутренние дела Молдовы», — сказала Марина Таубер.