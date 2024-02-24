Верховный суд России временно возглавил первый зампредседателя Петр Серков

«В настоящее время обязанности председателя Верховного суда временно исполняет первый заместитель Петр Серков», — сообщил пресс-секретарь ВС РФ Павел Одинцов.
Петр Серков — член президиума Верховного суда, с 2009 года — первый заместитель председателя. С 2003 по 2009 был председателем Судебной коллегии по административным делам ВС РФ.
О смерти председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева сообщил сегодня «Ъ» источник, позднее это подтвердила пресс-служба суда. По данным «Ъ», Вячеслав Лебедев умер в больнице после долгой и продолжительной болезни. По словам источника «Ъ», речь идет об онкологии. Несмотря на болезнь, 6 февраля Вячеслав Лебедев встретился с президентом и доложил ему о законопроектах, направленных в том числе на гуманизацию уголовного права.