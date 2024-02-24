Верховный суд России временно возглавил первый зампредседателя Петр Серков

О смерти председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева сообщил сегодня «Ъ» источник, позднее это подтвердила пресс-служба суда. По данным «Ъ», Вячеслав Лебедев умер в больнице после долгой и продолжительной болезни. По словам источника «Ъ», речь идет об онкологии. Несмотря на болезнь, 6 февраля Вячеслав Лебедев встретился с президентом и доложил ему о законопроектах, направленных в том числе на гуманизацию уголовного права.