МВД: избирательные участки в Беларуси охраняются круглосуточно

Как заявлял глава ведомства Иван Кубраков, личный состав МВД будет охранять общественный порядок во время избирательной кампании, все силы и средства приведены в готовность. Он также заверил, что МВД полностью обеспечит безопасность граждан Беларуси в эти дни.