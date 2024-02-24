МВД: избирательные участки в Беларуси охраняются круглосуточно

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Охрана общественного порядка обеспечивается на каждом избирательном участке в круглосуточном режиме, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Наряды единой дислокации находятся вблизи мест проведения голосований. Также задействованы добровольные дружины, ветеранские организации и БРСМ.
«Для оказания содействия сотрудникам на избирательных участках задействовано необходимое количество групп быстрого реагирования в полной экипировке», — пояснили в МВД.
По данным ведомства, милиционеры тесно взаимодействуют с избирательными комиссиями, исполкомами и другими заинтересованными струткруами. Для сбора информации, анализа обстановки и выработки решений в МВД, областных управлениях и территориальных органах внутренних дел работают оперативно-ситуационные штабы.
Мониторинг обстановки в общественных местах и на территориях у избирательных участков осуществляется системами видеонаблюдения, в том числе камерами, подключенными к Республиканской системе общественной безопасности.
«Принимаемые меры позволяют обеспечить своевременное реагирование на возможные осложнения оперативной ситуации», — подытожили в МВД.
Ранее в МВД республики сообщали, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси с 19 февраля переходят на усиленный режим службы возле избирательных участков.
Как заявлял глава ведомства Иван Кубраков, личный состав МВД будет охранять общественный порядок во время избирательной кампании, все силы и средства приведены в готовность. Он также заверил, что МВД полностью обеспечит безопасность граждан Беларуси в эти дни.
Выборы 25 февраля.
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Досрочное голосование началось 20 февраля и завершится 24 февраля.
Белорусским гражданам предстоит выбрать 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов.
Пройти в парламент пытаются 265 кандидатов, а за мандаты депутатов местных советов собираются бороться 18 802 человека.