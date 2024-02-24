Владимиру Путину продемонстрировали южноуральскую IT-разработку

Часть из этих проектов была продемонстрирована Владимиру Путину в рамках прошедшего в Москве форума. В их число вошла и разработка южноуральцев.
Президент России оценил интерактивную песочницу. В ней установлен датчик глубины песка, а также проектор, с помощью которого на песке можно создавать изображения и рельефы гор, морей, океанов и долин. А ещё такая песочница позволяет строить вулканы и позже наблюдать за их извержением.
Отмечается, что разработка помогает улучшать когнитивные способности детей и их высшие психические функции. Также с помощью такой песочницы можно прорабатывать психологические зажимы ребёнка, развивать его творческое мышление и улучшать усвоение им учебных материалов.