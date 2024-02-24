Владимиру Путину продемонстрировали южноуральскую IT-разработку

Президент России оценил интерактивную песочницу. В ней установлен датчик глубины песка, а также проектор, с помощью которого на песке можно создавать изображения и рельефы гор, морей, океанов и долин. А ещё такая песочница позволяет строить вулканы и позже наблюдать за их извержением.