Красносельский: платежи в бюджет региона снизились на 18% из-за пошлин Кишинева

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18% из-за введенных Кишиневом с 1 января этого года новых пошлин на ввоз товаров, заявил РИА Новости глава региона Вадим Красносельский.
«Про влияние пошлин на приднестровскую экономику лучше всего скажет объективная статистика начала текущего года. На более чем три четверти упал торговый оборот предприятия “Электромаш”, которому запрещают экспортировать грузы, на четверть снизился импорт медикаментов. Индивидуальные предприниматели на 65% меньше ввозят одежду и обувь, наполовину — игрушек и спортинвентаря. В результате таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18%», — сказал Красносельский.
Он также опроверг заявления представителей Кишинева, оправдывающих введение таможенных пошлин «некими мифическими тратами на приднестровцев».
По словам Красносельского, приднестровцы пользуются медицинскими услугами на Правобережье Днестра, но исключительно на возмездной основе, а в 2023 году Тирасполь перечислил Кишиневу 40 миллионов приднестровских рублей (это почти два с половиной миллиона долларов) на покрытие этих расходов.
«Речь не идет о каких-то дотациях из бюджета Республики Молдова. Это исключительно коммерческие взаимоотношения», — подчеркнул Красносельский.
Он указал, что все школы, детсады и вузы в Приднестровье финансируются из бюджета региона.
«Никакой финансовой нагрузки Молдова на себя не брала. А те несколько сотен приднестровских ребят, которые выбрали для получения высшего образования молдавские вузы, никак не влияют на текущую бюджетную ситуацию», — сказал глава Приднестровья.
По вопросу пенсионного обеспечения, он отметил, что, по данным приднестровских источников, пенсии от Кишинева получает меньше трех тысяч человек, преимущественно бывших сотрудников полиции и других силовых органов Молдовы, которые остались жить в Приднестровье. В то же время, заявил Красносельский, на содержании бюджета региона — порядка 120 тысяч получателей пенсии и различных пособий.