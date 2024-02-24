Красносельский: платежи в бюджет региона снизились на 18% из-за пошлин Кишинева

По вопросу пенсионного обеспечения, он отметил, что, по данным приднестровских источников, пенсии от Кишинева получает меньше трех тысяч человек, преимущественно бывших сотрудников полиции и других силовых органов Молдовы, которые остались жить в Приднестровье. В то же время, заявил Красносельский, на содержании бюджета региона — порядка 120 тысяч получателей пенсии и различных пособий.