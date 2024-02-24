Под санкции ЕС и США попали три свердловских завода

США и Евросоюз 23 февраля ввели 13 пакет санкций против России, в который вошли десятки физических и юридических лиц. В перечень попали и три уральских предприятия.
Речь идет о заводе Уралтрансмаш, расположенном в Екатеринбурге. Также под санкции попали два предприятия Трубной металлургической компании — Северский трубный завод в Полевском и Синарский трубный завод, который находится в Каменске-Уральском.
Очередной пакет санкций Запада приурочен ко второй годовщине ведения специальной военной операции — она началась 24 февраля 2022 года. Также введение санкций связывают со смертью Алексея Навального*. Он скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля.
* Минюст признал ФБК Алексея Навального иностранным агентом. Также он внесен в список террористов и экстремистов.