ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за выборами президента России

Делегация ЦИК РФ во главе с зампредседателя комиссии Николаем Булаевым, которая находится сейчас в республике, встретилась с послом России Борисом Грызловым, обсудила вопросы подготовки выборов с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Кроме того, состоялась встреча с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.