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ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за выборами президента России

Приглашение белорусскому Центризбиркому наблюдать за проведением выборов президента России было направлено в январе.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко подтвердил участие белорусской стороны в наблюдении за выборами президента России, об этом сообщили в Центризбиркоме РФ.

О том, что ЦИК РФ направил приглашение белорусским коллегам принять участие в наблюдении за выборами президента России, стало известно в январе текущего года.

«Глава республиканской комиссии подтвердил участие белорусской стороны в наблюдении за выборами президента России», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского ЦИК.

Делегация ЦИК РФ во главе с зампредседателя комиссии Николаем Булаевым, которая находится сейчас в республике, встретилась с послом России Борисом Грызловым, обсудила вопросы подготовки выборов с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Кроме того, состоялась встреча с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

Представители Центризбиркома России посетили избирательные участки Беларуси в последний день досрочного голосования. Досрочное голосование началось 20 февраля и завершается 24 февраля. Завтра, 25 февраля, в республике основной день голосования.

Выборы в России.

Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

Центризбирком РФ уже завершил прием документов от претендентов на президентский пост. На должность президента России претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Путин зарегистрирован как самовыдвиженец, Даванков идет на выборы от партии «Новые люди», Слуцкий заявлен от ЛДПР, а Харитонов — от КПРФ.

Если ни один из претендентов не наберет более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов, состоится через 21 день.