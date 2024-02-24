ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за выборами президента России

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко подтвердил участие белорусской стороны в наблюдении за выборами президента России, об этом сообщили в Центризбиркоме РФ.
О том, что ЦИК РФ направил приглашение белорусским коллегам принять участие в наблюдении за выборами президента России, стало известно в январе текущего года.
«Глава республиканской комиссии подтвердил участие белорусской стороны в наблюдении за выборами президента России», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского ЦИК.
Делегация ЦИК РФ во главе с зампредседателя комиссии Николаем Булаевым, которая находится сейчас в республике, встретилась с послом России Борисом Грызловым, обсудила вопросы подготовки выборов с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Кроме того, состоялась встреча с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.
Представители Центризбиркома России посетили избирательные участки Беларуси в последний день досрочного голосования. Досрочное голосование началось 20 февраля и завершается 24 февраля. Завтра, 25 февраля, в республике основной день голосования.
Выборы в России.
Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.
Центризбирком РФ уже завершил прием документов от претендентов на президентский пост. На должность президента России претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Если ни один из претендентов не наберет более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов, состоится через 21 день.