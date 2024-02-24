Гетта: парламентариям Беларуси и России нужно мобилизоваться и ускориться

«Я заметил, что мало заявок на выездное голосование. И вот почему. В этот исторический для Беларуси момент люди приходят на участки лично. Я встретил подполковника, ветерана Великой Отечественной войны, которому далеко за девяносто, но он с правнучкой пришел на участок для голосования. Я пожал руку и обнял уважаемого человека, который сражался за нашу общую страну — СССР, победил фашизм», — рассказал Гетта.