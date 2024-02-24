Гетта: парламентариям Беларуси и России нужно мобилизоваться и ускориться

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Союзное государство в первую очередь должно решить вопросы продовольственной безопасности, об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь рассказал наблюдатель, член Парламентского собрания Союза Беларуси и России Антон Гетта.
Досрочное голосование проходит в Беларуси с 20 по 24 февраля, а 25 февраля состоится основной день голосования. В стране выбирают депутатов в Палату представителей и в местные советы. Всего в республике образовано 5411 избирательных участков, в Минске их почти 700.
Наблюдатели Парламентского собрания Союза Беларуси и России активно работают на участках.
«Я посетил более 10 участков. Могу сказать, что все организовано что ни на есть на высоте. Все проходит спокойно, добродушно. Люди с улыбкой на лице голосуют, организовано все, как положено по правилам, по закону», — сказал Гетта.
Также наблюдатель поделился самым сильным впечатлением, встречей которая тронула его до глубины души.
«Я заметил, что мало заявок на выездное голосование. И вот почему. В этот исторический для Беларуси момент люди приходят на участки лично. Я встретил подполковника, ветерана Великой Отечественной войны, которому далеко за девяносто, но он с правнучкой пришел на участок для голосования. Я пожал руку и обнял уважаемого человека, который сражался за нашу общую страну — СССР, победил фашизм», — рассказал Гетта.
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Наблюдатель отметил, что спокойные выборы в Беларуси, очевидно, не устраивают Запад. Укрепление Беларуси, а вместе с ней и всего Союзного государства идет вразрез их интересам.
Ключевую роль в этом сыграли экономические санкции в отношении Беларуси и России. В результате сами страны ЕС понесли колоссальные убытки, а наши страны в Союзном государстве получили новый импульс для развития. Но важно не упустить время.
«Сейчас стоит задача мобилизоваться и все процессы ускорить. Насколько возможно», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что сейчас необходимо мобилизоваться вместе с коллегами из правительства двух стран и начать конкретную реализацию программ.
«28 программ у нас действует, реализуется, чтобы были ощутимые понятные результаты для людей, для интересов государств», — отметил депутат.
Гетта акцентировал внимание на том, что в первую очередь необходимо решить вопрос продовольственной безопасности Союза Беларуси и России. В этом ключе он отметил белорусский опыт, прорывные научные разработки ученых Национальной академии наук Беларуси. Новые сорта злаковых и других культур, технологии в животноводстве и переработке сырья позволят полностью насытить внутренний рынок и поставлять продукцию на экспорт в третьи страны.
Так же он выразил мнение, но новый мировой тренд — производство искусственного продовольствия, «мяса из пробирки», — скорее всего не приживется в России и Беларуси, поскольку «у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить жителей натуральным продуктами».